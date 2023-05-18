Московскую область накрыл смог из-за сильного лесного пожара под Балашихой

Согласно поступившей информации, дым идет от лесного пожара, который произошел возле НИИ противопожарной обороны МЧС. Жители Балашихи уже начали жаловаться в соцсетях на постоянные возгорания в этом лесу. Местных граждан смущает смог и здоровье диких животных.