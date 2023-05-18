Московскую область накрыл смог из-за сильного лесного пожара под Балашихой

Сайт РЕН ТВ сообщает, что в городе Балашиха, в третьем микрорайоне все заполнено дымом от пожара.
Согласно поступившей информации, дым идет от лесного пожара, который произошел возле НИИ противопожарной обороны МЧС. Жители Балашихи уже начали жаловаться в соцсетях на постоянные возгорания в этом лесу. Местных граждан смущает смог и здоровье диких животных.
«Растения не успевают восстанавливаться, животным уже негде жить», - пишут очевидцы пожара.
Ранее стало известно, что в Екатеринбурге загорелось многоэтажное здание. Из него уже эвакуировали 40 человек, МЧС ведет работы по борьбе с огнем.