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Московскую область накрыл смог из-за сильного лесного пожара под Балашихой

Происшествия
Московскую область накрыл смог из-за сильного лесного пожара под Балашихой

Сайт РЕН ТВ сообщает, что в городе Балашиха, в третьем микрорайоне все заполнено дымом от пожара.

Согласно поступившей информации, дым идет от лесного пожара, который произошел возле НИИ противопожарной обороны МЧС. Жители Балашихи уже начали жаловаться в соцсетях на постоянные возгорания в этом лесу. Местных граждан смущает смог и здоровье диких животных.

«Растения не успевают восстанавливаться, животным уже негде жить», - пишут очевидцы пожара.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге загорелось многоэтажное здание. Из него уже эвакуировали 40 человек, МЧС ведет работы по борьбе с огнем.
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