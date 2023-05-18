Американский эксперт Тайлер Роговей: Уничтожение ЗРК Patriot в Киеве вызвано рядом технических недостатков

Роговей сообщил, что баллистические ракеты «Кинжал» являются лучшим конвенциональным оружием для поражения американских ЗРК, поэтому, по мнению эксперта, произошедшее не должно «вызывать удивление». Он отметил, что технические характеристики российских ракет могут создавать подходящие условия для уклонения от таких систем ПВО. Специалист добавил, что среди недостатков Patriot ключевыми являются мощная электромагнитная сигнатура, которую легко обнаружить, а также малая мобильность комплексов.