Ученые рассказали, как определить измену партнера лишь по его речи

Далее, других испытуемых попросили прослушать речь и выдвинуть вероятность того, что в паре есть изменяющий. Женщинам удается определить изменщика лишь по тембру его голоса, а вот у мужчин это не получается. Главными признаками, означающими ходьбу «налево», были названы: выразительность интонаций, нечеткая речь и речь без пауз.