Ученые рассказали, как определить измену партнера лишь по его речи

Американские ученые из колледжа Олбрайт Сьюзан Хьюз и Мариса Харрисон провели исследование и выяснили, что измену можно обнаружить, послушав голос собеседника.
Ученые записали речь 10 мужчин и 10 женщин, состоящих в долгосрочных отношениях, и ввели балльную шкалу, чтобы оценить верность партнера. 10 баллов означают полноценную измену, а один балл указывал лишь на поцелуи, сообщает издание MAXIM.
Далее, других испытуемых попросили прослушать речь и выдвинуть вероятность того, что в паре есть изменяющий. Женщинам удается определить изменщика лишь по тембру его голоса, а вот у мужчин это не получается. Главными признаками, означающими ходьбу «налево», были названы: выразительность интонаций, нечеткая речь и речь без пауз.
Ранее стало известно, что бывший ухажер Волочковой избил свою жену за измену.