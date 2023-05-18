Малозаметная полоска на ногте британки оказалась смертельным заболеванием

Некоторое время 32-летняя Стейси Босс не обращала внимания на отметину на большом пальце правой руки, пока ее специалист по маникюру не заметил это в ноябре 2019 года. Мастер отказался от маникюра и посоветовал ей как можно скорее обратиться к врачу. Женщина была шокирована после того, как медики диагностировали у нее подногтевую меланому, редкий вид рака кожи.