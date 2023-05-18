Малозаметная полоска на ногте британки оказалась смертельным заболеванием

Маникюрша из Шотландии спасла жизнь клиентки благодаря тому, что заметила тонкую коричневую полоску под ногтем клиентки, оказавшуюся меланомой. Об этом сообщает издание New York Post.
Некоторое время 32-летняя Стейси Босс не обращала внимания на отметину на большом пальце правой руки, пока ее специалист по маникюру не заметил это в ноябре 2019 года. Мастер отказался от маникюра и посоветовал ей как можно скорее обратиться к врачу. Женщина была шокирована после того, как медики диагностировали у нее подногтевую меланому, редкий вид рака кожи.
Ей удалили ноготь и часть кости, а также сделали биопсию ногтевого ложа. Женщине предстоит пройти дополнительные тесты, чтобы убедиться, что меланома не распространилась на другие части ее тела, например, на лимфатические узлы.
Ранее СМИ рассказали почему важно проходить скрининг и стараться диагностировать рак на ранних стадиях. Дело в том, что большинство опухолей развиваются бессимптомно, а лечить их на поздних стадиях бывает гораздо сложнее.