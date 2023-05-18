Эксперт Виталий Дьяков предложил вернуть продажу пива на стадионах для повышения заработка РПЛ

Российский футболист Виталий Дьяков прокомментировал решение о введении обязательного Fan ID во время финала Кубка России по футболу.
Вместимость стадиона «Лужники» составляет 77 тысяч человек. Введение паспорта болельщика в финале Кубка России, где ЦСКА встретится либо с «Краснодаром», либо с «Уралом», бессмысленно, так как стадион и так не соберется полный из-за отсутствия достойного поединка, ситуация будет усугубляться еще и Fan ID, который многие фанаты принципиально не хотят оформлять.
Это решение «нелогично», так как реализовать идею с паспортом болельщика в России не удалось и ее «надо сворачивать», приводит слова Дьякова «Чемпионат». Он отметил, что перманентное введение Fan ID сильно сократит заработки клубов и нарушит их бизнес. Для развития последнего футболист предложил вернуть на стадионах продажу пива, чтобы привлечь фанатов.
Ранее сообщалось, что президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил об отсутствии причин для отмены системы Fan ID. По его словам, отмена карт болельщика усугубит положение российского футбола в стране.