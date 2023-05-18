Эксперт Виталий Дьяков предложил вернуть продажу пива на стадионах для повышения заработка РПЛ

Вместимость стадиона «Лужники» составляет 77 тысяч человек. Введение паспорта болельщика в финале Кубка России, где ЦСКА встретится либо с «Краснодаром», либо с «Уралом», бессмысленно, так как стадион и так не соберется полный из-за отсутствия достойного поединка, ситуация будет усугубляться еще и Fan ID, который многие фанаты принципиально не хотят оформлять.