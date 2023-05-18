Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер: ЕС создает из Украины «неудовлетворенное» государство

Бывший госсекретарь Соединенных Штатов Америки Генри Киссинджер высказался о дискурсе принятия Украины в состав Североатлантического альянса. Политик сообщил, что считает сегодняшние подходы европейских государств к этому вопросу «безумно опасными».
Киссинджер раскритиковал политиков Европы в их стремлении «вооружить до зубов» Киев и одновременном оттягивании обсуждения вопроса о принятии Украины в НАТО. Бывший госсекретарь заявил о необходимости Запада быть более решительным в этой области.
По его словам, Украина должна находиться под «защитой» военного блока, что было бы «безопаснее» и для России. Киссинджер считает, что продолжение действующей политической линии европейских государств в отношении Украины может создать из нее «неудовлетворенное» государство, – пишет Economist.
Ранее сообщалось, что ЕС может рассмотреть инициативу об увеличении резерва фонда для военной помощи киевскому режиму на сумму более трех миллиардов евро. Соответствующее предложение сделал глава евродипломатии Жозеп Боррель.