Британка создала приложение секс-знакомств для вдов

Тысячи вдов и вдовцов ждут релиза приложения WidowsFire, которое 51-летняя Ники Уэйк придумала после смерти своего 57-летнего мужа Энди в 2020 году. Издание New York Times рассказало о необычном стартапе.
«Widow’s fire» (Вдовий огонь) - это термин, обычно используемый в сообществе вдовцов для описания сильного, неконтролируемого или всепоглощающего желания секса после тяжелой утраты партнера», — объяснила британская предпринимательница название своего сервиса.
Релиз приложения должен состояться уже в июне, участники должны будут предоставить свидетельство о смерти своего супруга, чтобы доказать, что они имеют право пользоваться сервисом. Кроме того, Уэйк создала отдельное приложение под названием Chapter 2, предназначенное для вдов и вдовцов, которые снова готовы к серьезному роману. Мать-одиночка сказала, что она была ошеломлена положительным откликом на ее начинания.
Ранее СМИ сообщили, что в России уже готовят альтернативу уходящему из страны сервису знакомств Tinder. Разработкой приложения занимается компания VK.