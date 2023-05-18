Британка создала приложение секс-знакомств для вдов

Релиз приложения должен состояться уже в июне, участники должны будут предоставить свидетельство о смерти своего супруга, чтобы доказать, что они имеют право пользоваться сервисом. Кроме того, Уэйк создала отдельное приложение под названием Chapter 2, предназначенное для вдов и вдовцов, которые снова готовы к серьезному роману. Мать-одиночка сказала, что она была ошеломлена положительным откликом на ее начинания.

