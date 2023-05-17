Ученые назвали лучшие приемы, помогающие в похудении

Издание MEN TODAY рассказало о самых лучших способах стимулировать похудение, не сидя на диетах и не занимаясь сильными тренировками.
Не стоит конкретизировать свои задачи. Гнаться каждую неделю за упущенным килограммом будет неправильно и даже вредно. Худейте в комфортном для вас темпе.
Нужно больше спать. Ваш организм успевает восстановиться за ночь и требует меньше калорий. Плюс, будет легче контролировать свой голод.
Ученые выяснили, что лучше всего заниматься силовыми тренировками под джаз. Аритмичная музыка помогает отвлечься и меньше чувствовать усталость.
Прекратите смотреть на еду в Интернете! Дразнить себя будет еще более вредным, ведь это обостряет аппетит и мешает сосредоточиться на похудении.
Не стрессуйте. Эмоциональные проблемы мы часто пытаемся перекрыть едой, так быть не должно. Сублимируйте спортом и сексом – это намного полезнее!
Спите обязательно в темноте, ведь нарушенный циркадный ритм ухудшает метаболизм, что и ведет к набору веса. Отвлекайтесь от еды. Почитайте книгу, поиграйте в игру, посмотрите фильм и посидите в телефоне.
Заранее сделайте себе плейлист для тренировок. В среднем люди отвлекаются на 21 минуту на ненужные действия в спортзале, а переключение песен как раз входит в это список.
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