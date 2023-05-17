Россия обвинила ООН в игнорировании терроризма со стороны ГУР Украины

Ранее сообщалось, что Буданов заявил об убийстве граждан России спецслужбами Украины. Когда у него спросили, имеет ли Украина отношение к убийству некоторых политологов и журналистов из России, глава ГУР ответил, что Киев «достал уже многих личностей», в том числе представителей СМИ и политики.