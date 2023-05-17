Россия обвинила ООН в игнорировании терроризма со стороны ГУР Украины

Постоянное представительство России в ООН заявило об отсутствии какой-либо реакции со стороны Организации касательно слов руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о причастности спецслужб Киева к убийству некоторых российских политологов и журналистов.
Со стороны представителей ООН не было никакой реакции насчет слов Буданова о причастности украинских спецслужб к убийству российских граждан. Вместо признания этих действий международным терроризмом, секретариат ООН выдвигает заявления о том, что подобные действия совершались не киевским режимом, а третьими лицами, говорится в официальном Telegram-канале представительства России.
Ранее сообщалось, что Буданов заявил об убийстве граждан России спецслужбами Украины. Когда у него спросили, имеет ли Украина отношение к убийству некоторых политологов и журналистов из России, глава ГУР ответил, что Киев «достал уже многих личностей», в том числе представителей СМИ и политики.