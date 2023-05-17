Евросоюз может увеличить «Европейский фонд мира» на 3,5 млрд евро ради спонсирования Украины

Внесение дополнительных средств в «Европейский фонд мира», который занимается спонсированием Украины на протяжении последнего года, должно произойти из-за того, что организация уже выделила Киеву 4,6 млрд евро только на военные расходы и это повлияло на дефицит ресурсов в Фонде. Таким образом внесение большего количества денег должно продлить военную поддержку Украины, так как нынешний резерв Фонда мира уже не справляется с этой задачей. Поэтому Боррель предложил внести еще 3,5 млрд евро в бюджет «Европейского фонда мира», информирует Reuters.