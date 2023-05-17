Евросоюз может увеличить «Европейский фонд мира» на 3,5 млрд евро ради спонсирования Украины

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выдвинул инициативу об увеличении резерва фонда для военной помощи Украине на сумму более трех млрд евро.
Внесение дополнительных средств в «Европейский фонд мира», который занимается спонсированием Украины на протяжении последнего года, должно произойти из-за того, что организация уже выделила Киеву 4,6 млрд евро только на военные расходы и это повлияло на дефицит ресурсов в Фонде. Таким образом внесение большего количества денег должно продлить военную поддержку Украины, так как нынешний резерв Фонда мира уже не справляется с этой задачей. Поэтому Боррель предложил внести еще 3,5 млрд евро в бюджет «Европейского фонда мира», информирует Reuters.
Ранее сообщалось, что политолог Богдан Безпалько заявил о появлении проявления усталости от требований Украины среди представителей Евросоюза. Экономика ЕС не выдерживает постоянного спонсирования, но продолжает это делать и финансирует все потребности Украины из «Европейского фонда мира», что также серьезно влияет на экономические возможности стран Союза.