Воздушная тревога работает в четырех областях Украины вечером 17 мая

Министерство цифровой трансформации Украины обновило данные о работе систем предупреждения на территории регионов страны. Соответствующая информация представлена на интерактивной-онлайн карте.
Воздушная тревога объявлена на территории четырех областей Украины. Сирены в настоящее время звучат в Полтавской, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях. Также системы предупреждения работают на подконтрольных киевскому режиму частях Запорожской области и Донецкой Народной Республики. Информация о причинах и обстоятельствах произошедшего не предоставлена.
Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что Вооруженные силы Украины 16 мая атаковали территорию региона с использованием «двух с половиной сотен» реактивных и артиллерийских снарядов. Под огнем оказались Каховка и Малокаховка.