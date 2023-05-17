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Воздушная тревога работает в четырех областях Украины вечером 17 мая

Происшествия
Воздушная тревога работает в четырех областях Украины вечером 17 мая

Министерство цифровой трансформации Украины обновило данные о работе систем предупреждения на территории регионов страны. Соответствующая информация представлена на интерактивной-онлайн карте.

Воздушная тревога объявлена на территории четырех областей Украины. Сирены в настоящее время звучат в Полтавской, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях. Также системы предупреждения работают на подконтрольных киевскому режиму частях Запорожской области и Донецкой Народной Республики. Информация о причинах и обстоятельствах произошедшего не предоставлена.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что Вооруженные силы Украины 16 мая атаковали территорию региона с использованием «двух с половиной сотен» реактивных и артиллерийских снарядов. Под огнем оказались Каховка и Малокаховка.
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