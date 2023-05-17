Воздушная тревога работает в четырех областях Украины вечером 17 мая

Воздушная тревога объявлена на территории четырех областей Украины. Сирены в настоящее время звучат в Полтавской, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях. Также системы предупреждения работают на подконтрольных киевскому режиму частях Запорожской области и Донецкой Народной Республики. Информация о причинах и обстоятельствах произошедшего не предоставлена.