Родители из США были арестованы после того, как умирающий от голода 10-летний сын убежал просить еду

Полиция города Гриффина арестовала Тайлера и Кристу Шиндли после того, как их соседи нашли истощенного ребенка, потерявшегося на улице. Ребенок умолял полицейских: «пожалуйста, не заставляйте меня возвращаться». Выяснилось, что мальчика намеренно морили голодом, и на момент спасения он весил всего около 16 килограммов, что примерно вдвое меньше веса обычного 10-летнего ребенка и почти соответствует весу среднестатистического 4-летнего ребенка.