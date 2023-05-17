Родители из США были арестованы после того, как умирающий от голода 10-летний сын убежал просить еду

Пара была арестована за жестокое обращение с детьми и халатность после того, как их умирающий от голода 10-летний сын был найден бродящим в поисках магазина, где он мог бы попросить еду. Об этом сообщает New York Post.
Полиция города Гриффина арестовала Тайлера и Кристу Шиндли после того, как их соседи нашли истощенного ребенка, потерявшегося на улице. Ребенок умолял полицейских: «пожалуйста, не заставляйте меня возвращаться». Выяснилось, что мальчика намеренно морили голодом, и на момент спасения он весил всего около 16 килограммов, что примерно вдвое меньше веса обычного 10-летнего ребенка и почти соответствует весу среднестатистического 4-летнего ребенка.
Согласно судебным материалам родителей обвинили в том, что они запирали ребенка в его спальне и оставляли одного в доме на «продолжительные периоды времени без доступа к свету, еде, одежде или взаимодействию со взрослыми и/или помощи».
Они также отказывали 10-летнему ребенку в горячей воде, выходе на улицу, туалетной бумаге и человеческом общении. Кроме того несколько раз его избивали. Шиндли были обвинены в незаконном лишении свободы, двух случаях нанесения побоев и трех случаях жестокого обращения с детьми.
Ранее СМИ сообщили, что Екатеринбурге уроженка Таджикистана утопила собственного ребенка в сливном бачке унитаза. Суд признал ее виновной в убийстве новорожденного, вынесенный приговор неизвестен.