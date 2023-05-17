Врач Галина Варданян рассказала, нужно ли мыть голову шампунем каждый день

Мыть голову нужно так, как вы посчитаете нужным и комфортным. Самое главное в этом вопросе - это не ошибиться в шампуне, ведь жирную кожу шампунь для глубокого очищения может и не убрать, а сухие волосы не починит восстанавливающий. Спросите совет по выбору шампуня у своего парикмахера или дерматолога.