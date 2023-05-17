Врач Галина Варданян рассказала, нужно ли мыть голову шампунем каждый день

Издание «Правила Жизни» пообщалось с врачом-трихологом Галиной Варданян и выяснило, нужно ли мыть голову каждый день.
Мыть голову нужно так, как вы посчитаете нужным и комфортным. Самое главное в этом вопросе - это не ошибиться в шампуне, ведь жирную кожу шампунь для глубокого очищения может и не убрать, а сухие волосы не починит восстанавливающий. Спросите совет по выбору шампуня у своего парикмахера или дерматолога.
Используйте кондиционер, ведь он поможет вашим волосам прикрыть верхний слой, смывающийся после мытья головы. Главное правило – не наносите его на мокрую голову, только на слегка влажную.
Ложиться спать с мокрой головой не вредно, но все зависит от структуры ваших волос. Кудрявым людям лучше конечно просушить голову перед сном, чтобы не проснуться с колтуном на голове.
Если сушите голову феном, то не забывайте про термозащиту. Так ваши волосы останутся крепкими и гибкими даже после горячей сушки.
Маску для волос используйте по инструкции, если написано раз в неделю, то так и делайте, что бы кожа не приобрела жирный слой.
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