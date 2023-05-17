Президент США Джо Байдена не станет извиняться за атомную бомбардировку Хиросимы в 1945 году на саммите G7

Это аргументировано тем, что американская делегация отправляется на саммит для обсуждения и решения ключевых проблем, а не публичных заявлений о прошлом. Однако само заседание подразумевает дань уважения Японии и ее премьер-министру Фумио Кисиде, чья семья жила в Хиросиме, заявил Салливан во время брифинга с журналистами в Белом доме.