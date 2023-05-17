Президент США Джо Байдена не станет извиняться за атомную бомбардировку Хиросимы в 1945 году на саммите G7

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил об отказе американского лидера Джо Байдена извиняться за сбрасывание атомной бомбы на Хиросиму, которое было произведено в 1945 году.
С 19 по 21 мая в Хиросиме (Япония) состоится саммит стран G7, где руководителем заседания этого года станет Байден и его делегация. Однако, несмотря на трагедию, которая была организована Вашингтоном в 1945 году, Байден не собирается приносить публичные извинения.
Это аргументировано тем, что американская делегация отправляется на саммит для обсуждения и решения ключевых проблем, а не публичных заявлений о прошлом. Однако само заседание подразумевает дань уважения Японии и ее премьер-министру Фумио Кисиде, чья семья жила в Хиросиме, заявил Салливан во время брифинга с журналистами в Белом доме.
Ранее сообщалось, что Салливан заявил об оглашении нового санкционного пакета против России во время заседания «Большой семерки».