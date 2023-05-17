Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо: ВСУ «вымещают злобу» на мирных жителях

Сальдо напомнил, что в настоящее время на территории ЛНР и ДНР бывшие украинские солдаты, обстреливавшие мирное население, идут под суд. Политик заявил, что «рано или поздно подавляющее большинство» таких военных предстанут перед судебными инстанциями.