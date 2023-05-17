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Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо: ВСУ «вымещают злобу» на мирных жителях

Происшествия
Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо: ВСУ «вымещают злобу» на мирных жителях

Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что 16 мая ВСУ выпустили «две с половиной сотни» артиллерийских и реактивных боеприпасов по Каховке и Малокаховке. В результате вчерашних атак погибла мирная женщина.

Вооруженные силы Украины осуществляли обстрелы жилой застройки, по мнению Сальдо, в качестве «вымещения злобы» на мирных людях, поскольку ВС РФ все эффективнее громят украинских бойцов. Политик пообещал, что такие действия ВСУ не останутся безнаказанными, все преступления документируются компетентными органами.

Сальдо напомнил, что в настоящее время на территории ЛНР и ДНР бывшие украинские солдаты, обстреливавшие мирное население, идут под суд. Политик заявил, что «рано или поздно подавляющее большинство» таких военных предстанут перед судебными инстанциями.

Ранее сообщалось, что выделенные Конгрессом США финансовые средства на поддержку киевского режима близки к исчерпанию. У Вашингтона осталось около шести миллиардов долларов, которые будут израсходованы к середине лета.
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