Эксперты рассказали, какие витамины спасают от нервного истощения

Издание «Правила Жизни» поделилось исследованиями в области фармакологии и рассказало про витамины, которые спасают от стресса.
Нервное истощение встречается практически повсеместно. Мы испытываем стресс, когда меняем часовые пояса, когда не спали ночью, когда волнуемся перед важной встречей. Организм способен самостоятельно справиться со стрессом, но далеко не всегда получается сделать это самостоятельно.
Нервное истощение заставляет ваше тело испытывать дефицит необходимых витаминов, ведь большинство из них необходимы, чтобы побороть его. Вот список тех, нехватка которых особенно заметна при критических ситуациях.
Магний поможет вам в выработке необходимых гормонов счастья – серотонина и дофамина.
Цинк сам, по своей структуре, является натуральным антидепрессантом, помогающим при депрессии.
Кальций поможет нормализовать работу нервной системы нашего организма.
Железо нужно для выработки гемоглобина, насыщающего наше тело кислородом и участвует в производстве дофамина.
Витамины группы B помогут в нормализации нервной системы, контроле фосфора, калия и адреналина в вашей крови.
Ранее психологи рассказали, как можно преодолеть «весеннюю хандру».