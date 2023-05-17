Эксперты рассказали, какие витамины спасают от нервного истощения

Нервное истощение встречается практически повсеместно. Мы испытываем стресс, когда меняем часовые пояса, когда не спали ночью, когда волнуемся перед важной встречей. Организм способен самостоятельно справиться со стрессом, но далеко не всегда получается сделать это самостоятельно.