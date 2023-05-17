Ранее судимый педофил изнасиловал и заразил ВИЧ 15-летнего мальчика

Ранее судимый преступник из Мичигана арестован за то, что передал ВИЧ 15-летнему мальчику, которого он изнасиловал. Об этом сообщает издание New York Times.
Полиция задержала 55-летнего Джона Душана Коула на прошлой неделе, почти спустя месяц поисков.
«Его тактика совращения была одной из лучших, которые я видел, в худшем смысле этого слова», — охарактеризовал методы педофила шериф Кристофер Свенсон.
Коул, который ранее был известен как Джонни Питерс, начал ухаживать за своей жертвой в декабре прошлого года после того, как подружился с одним из родственников мальчика на общественном мероприятии. Текстовые сообщения, обнаруженные на телефона Коула, показывают, что он ежедневно обменивался ими с подростком, также он предлагал жертве деньги.
Полиция предполагает, что первый случай сексуального насилия произошел в феврале, когда родители ребенка разрешили Коулу взять его с собой на баскетбол. В следующем месяце мужчина снова изнасиловал подростка на вечеринке по случаю дня рождения в боулинге. Во время расследования власти выяснили, что Коул ранее отбывал наказание за сексуальные преступления, но недавно он сменил свое имя с Джонни Питерс.
Впервые он оказался в тюрьме еще в 1987 году. Затем, в 2013 году, был приговорен к семи годам тюремного заключения за сознательное заражение взрослых сексуальных партнеров ВИЧ. Коул остается за решеткой по 12 обвинениям в тяжких преступлениях, включая преступное сексуальное поведение, приставание к ребенку в аморальных целях и сознательное вступление в половую связь с намерением заразить ВИЧ неосведомленного партнера.
Ранее СМИ сообщили, что во Львове был задержан священник-педофил, относящийся к греко-католической церкви. Он занимался растлением собственной дочери и хранил детскую порнографию.