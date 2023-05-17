Ранее судимый педофил изнасиловал и заразил ВИЧ 15-летнего мальчика

Полиция предполагает, что первый случай сексуального насилия произошел в феврале, когда родители ребенка разрешили Коулу взять его с собой на баскетбол. В следующем месяце мужчина снова изнасиловал подростка на вечеринке по случаю дня рождения в боулинге. Во время расследования власти выяснили, что Коул ранее отбывал наказание за сексуальные преступления, но недавно он сменил свое имя с Джонни Питерс.