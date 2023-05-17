В Белом доме сообщили о раскрытии нового пакета антироссийских санкций на саммите G7

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал о дате объявления нового пакета антироссийских санкций.
С 19 по 21 мая в Японии состоится саммит стран G7. Главным действующим лицом встречи станет президент США Джо Байден и его делегация. Во время заседания Байден огласит подробности нового, 11-го пакета антироссийских санкций, который был разработан Евросоюзом, заявил Салливан во время брифинга в Белом доме. Он также отметил, что основным вопросом для обсуждения на саммите станет вооруженный конфликт России и Украины.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил об успешном сотрудничестве Токио и Вашингтона для организации заседания стран G7, которое пройдет в Хиросиме. Также он добавил, что Япония намерена продвигать идею мира свободного от ядерного оружия во время саммита, что станет одной из главных тем.