Бои идут за каждый подъезд — Пригожин о сражениях за последние метры Бахмута

Подразделения ЧВК «Вагнер» за сутки продвинулись в Бахмуте (Артемовске) до 260 метров, оставив противнику всего «пару процентов территории». Об этом рассказал основатель компании Евгений Пригожин, его слова передает пресс-служба.
«Музыкантам» удалось отбить и занять 180 тысяч квадратных метров. ВСУ удерживают 1,28 квадратного километра города.
«Противник оказывает ожесточенное сопротивление, бои идут за каждый дом, каждый подъезд, за каждый квадратный метр территории, несмотря на то, что под противником в Бахмуте осталось всего пару процентов территории», — рассказал Пригожин.
Однако окружить противника пока не представляется возможным. Пригожин напомнил, что российские ВДВ в результате наступления заняли выгодный рубеж, однако это же и стало главной проблемой. Выгоду в первую очередь, по мнению бизнесмена, получили ВСУ. Пригожин назвал такой маневр «мгновенным решительным отскоком от противника», и он рискует оказаться во всех военных учебниках.
«Отскок Герасимова. Он будет вписан так же как танковый клин Гудериан, как кубанская этажерка Покрышкина, или как Брусиловский прорыв. Поэтому мгновенно решительный отскок Герасимова от противника, к сожалению, сегодня не дают в дни захлопнуть Артемовск, но мы продвигаемся, и в ближайшее время Артемовск будет взят», — подытожил основатель ЧВК «Вагнер».
Недавно бойцы «оркестра» рассказали, как велись бои в укрепрайоне «Гнездо» на западе Бахмута. При отходе с позиций ВСУ прикрывались мирным населением и минировали дома. В настоящее время «Гнездо» находится под контролем ЧВК «Вагнер».