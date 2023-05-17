Бои идут за каждый подъезд — Пригожин о сражениях за последние метры Бахмута

Однако окружить противника пока не представляется возможным. Пригожин напомнил, что российские ВДВ в результате наступления заняли выгодный рубеж, однако это же и стало главной проблемой. Выгоду в первую очередь, по мнению бизнесмена, получили ВСУ. Пригожин назвал такой маневр «мгновенным решительным отскоком от противника», и он рискует оказаться во всех военных учебниках.