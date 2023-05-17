Советник врио главы ДНР Ян Гагин: Пять мирных жителей региона погибли из-за атак со стороны ВСУ 17 мая

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал ложной информацию об обстреле территории Российской Федерации украинским танком. Политик подчеркнул, что подтверждения таких сведений отсутствуют. Руководство области инициировало проверку сообщений средств массовой информации и выяснило, что они не соответствуют действительности.