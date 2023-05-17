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Советник врио главы ДНР Ян Гагин: Пять мирных жителей региона погибли из-за атак со стороны ВСУ 17 мая

Происшествия
Советник врио главы ДНР Ян Гагин: Пять мирных жителей региона погибли из-за атак со стороны ВСУ 17 мая

Атаки украинских вооруженных сил 17 мая причинили смерть пяти мирным жителям в ДНР, еще 23 человека пострадали. Об этом пишет информационное агентство «РИА Новости».

Советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин сообщил, что Вооруженные силы Украины 17 мая совершали обстрелы «практически по всей линии боевого соприкосновения». Противник бил по населенным пунктам и жилым кварталам, стремясь поразить инфраструктуру и мирное население.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал ложной информацию об обстреле территории Российской Федерации украинским танком. Политик подчеркнул, что подтверждения таких сведений отсутствуют. Руководство области инициировало проверку сообщений средств массовой информации и выяснило, что они не соответствуют действительности.
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