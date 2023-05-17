В Москве мужчина ударил ножом инспектора ФСИН, который пришел проконтролировать его домашний арест

Сообщается, что работник уголовно-исполнительной инспекции пришел к мужчине в связи с служебными обязанностями по осуществлению контроля. Подозреваемый находится под домашним арестом по подозрению в совершении преступления. Предполагается, что в ходе конфликта, произошедшего 14 мая, он также ударил ножом оппонента.