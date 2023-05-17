Число жертв религиозного культа в Кении возросло до 226 человек

Судебно-медицинская поисковая команда сегодня обнаружила новые тела жертв религиозной секты. Таким образом на данный момент количество погибших последователей культа составляет 226 человек. Специалисты продолжают поиски людей и расследование – накануне был задержан еще один подозреваемый, в результате чего число подозреваемых по делу достигло 26 человек.