Париж намеренно не выдал визы членам российской делегации, которые должны были посетить собрание ЮНЕСКО во Франции. Систематичность подобных инцидентов с отказом в визах демонстрирует политический подтекст происходящего. Таким образом Париж пытается добиться отсечения от международного диалога российской стороны, чтобы транслировать только одну точку зрения на мировой арене.