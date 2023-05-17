МИД России призвал Францию исполнять свои обязанности и оправдывать доверие

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Францию в намеренном ограничении выдачи виз российским представителям, которые должны были отправиться на мероприятия ЮНЕСКО.
Париж намеренно не выдал визы членам российской делегации, которые должны были посетить собрание ЮНЕСКО во Франции. Систематичность подобных инцидентов с отказом в визах демонстрирует политический подтекст происходящего. Таким образом Париж пытается добиться отсечения от международного диалога российской стороны, чтобы транслировать только одну точку зрения на мировой арене.
Москва призывает Париж прекратить эксплуатировать оказанное ему доверие в личных интересах и допустить российских представителей до международных мероприятий, заявила Захарова во время брифинга в МИД РФ.
Ранее сообщалось, что Захарова призвала секретариат ООН обратить внимание на непрофессионализм своего генерального секретаря Стефана Дюжаррика.