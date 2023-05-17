Ученые открыли новый поворот в теории эволюции

Ученые провели генетический анализ и выяснили, что люди появились в разное время и в разных местах Африки, независимо друг от друга.
Как сообщает издание The New York Times, к такому результату ученые пришли, проанализировав геномы 290 живых людей. По их мнению, люди произошли минимум от двух популяций, которые сосуществовали в Африке в течение миллиона лет.
«Единого места рождения не существует», - заявила археолог-эволюционист из Института геоархеологии Макса Планка в Йене Элеонора Скерри.
Антропологи и генетики нашли доказательства, указывающие, что Африка была «колыбелью» нашего мира. Там были обнаружены древнейшие окаменелости, которые могут принадлежать современным людям, возраст которых достигает 300 000 лет.
ДНК современного человека также ведет свой след к африканскому континенту. Люди жили на «черном континенте» на протяжении многих тысяч поколений, видоизменяясь и меняя свой род.
Ранее ученые смогли раскрыть тайну «раскрашенных людей» при помощи дешифровки ДНК.