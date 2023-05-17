Многоэтажка загорелась на улице Репина в Екатеринбурге: эвакуировано 40 человек

Пламя распространилось на площади в 15 квадратных метров на седьмом этаже 12-этажного жилого дома. Жители в количестве 40 человек (из них семь детей) смогли самостоятельно эвакуироваться. Спасатели локализовали пожар в 22:50 (20:50 по МСК), а в 23:21 (21:21 по Москве) открытое горение было ликвидировано. К борьбе с огнем были привлечены пять единиц специальной техники и 17 человек. Информация о пострадавших отсутствует.