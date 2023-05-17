Многоэтажка загорелась на улице Репина в Екатеринбурге: эвакуировано 40 человек

Сообщение о возгорании на улице Репина в Екатеринбурге поступило в 22:38 (20:38 по Москве). Огонь возник в многоквартирном жилом доме. Об этом пишет региональный главк МЧС.
Пламя распространилось на площади в 15 квадратных метров на седьмом этаже 12-этажного жилого дома. Жители в количестве 40 человек (из них семь детей) смогли самостоятельно эвакуироваться. Спасатели локализовали пожар в 22:50 (20:50 по МСК), а в 23:21 (21:21 по Москве) открытое горение было ликвидировано. К борьбе с огнем были привлечены пять единиц специальной техники и 17 человек. Информация о пострадавших отсутствует.
Ранее сообщалось об увеличении количества погибших в результате лесных пожаров в Курганской области до 22 человек. Огонь уничтожил более 300 жилых домов в регионе.