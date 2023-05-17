Британка два года встречалась с женщиной, выдавая себя за мужчину

По данным прессы, 40-летняя Блейд Сильвано выдавала себя за служащего британской армии и рассказывала о том, что лечится от рака. Королевскому суду Кембриджа сообщили, что она дважды использовала «неизвестный предмет», чтобы проникнуть в женщину. Для того чтобы вступать в интимную связь и не вызвать подозрений она заставляла свою партнершу надевать повязку на глаза. Отношения зашли так далеко, что пара обсуждала брак, а обманутая женщина ходила по магазинам и выбирала свадебное платье. Ложь вскрылась совершенно случайно после того, как несостоявшаяся жена обнаружила реальную страницу Блейд в одной из социальных сетей.