Прага потребует от Москвы оплатить аренду земельных участков, находящихся в пользовании посольства РФ

Соответствующее решение политик озвучил на пресс-конференции, которая подвела итог заседанию правительства Чехии. Фиала подчеркнул, что власти страны пришли «к нормальной, стандартной ситуации», спустя десятки лет. Теперь Прага будет требовать от Москвы арендную плату за пользование указанной землей, при этом размер взысканий будет соответствовать типу участков, заявил премьер-министр европейского государства.