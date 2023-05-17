Прага потребует от Москвы оплатить аренду земельных участков, находящихся в пользовании посольства РФ

Москве придется заплатить за аренду земельных участков, находящихся в пользовании посольства России в Чехии. Об этом сообщил премьер-министр страны Петр Фиала после отмены постановления о бесплатном их использовании СССР, правопреемницей которого стала РФ.
Соответствующее решение политик озвучил на пресс-конференции, которая подвела итог заседанию правительства Чехии. Фиала подчеркнул, что власти страны пришли «к нормальной, стандартной ситуации», спустя десятки лет. Теперь Прага будет требовать от Москвы арендную плату за пользование указанной землей, при этом размер взысканий будет соответствовать типу участков, заявил премьер-министр европейского государства.
После министр иностранных дел Чехии Ян Липавский уточнил, что Россия владеет в республике 42 зданиями. Ряд этих объектов не используется российской стороной в дипломатических целях, отметил глава ведомства.
Ранее сообщалось, что правительство Чехии отменило постановления о передаче СССР, правопреемницей которого стала РФ, 59 земельных участков в бесплатное пользование. Эти распоряжения были приняты кабмином Чехословакии в период с 1972 по 1980 годы.