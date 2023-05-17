Белый дом не готов сообщить новых подробностей о передаче Украине истребителей F-16

Ранее сообщалось, что представители демократической партии США, которой руководит президент Джо Байден, оказывают давление на американского лидера для того, чтобы он как можно скорее передал Украине истребители. Однако Байден и его администрация отказываются от подобного решения. Также демократы предлагают президенту одобрить отправку ракет большой дальности в Киев, несмотря на то, что позиция Белого дома в этом вопросе уже была озвучена и является категоричной.