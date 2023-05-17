Белый дом не готов сообщить новых подробностей о передаче Украине истребителей F-16

В Вашингтоне прокомментировали возможную передачу истребителей F-16 Украине на фоне давления демократической партии.
На данный момент Белый дом не может сделать каких-либо новых заявлений касательно передачи требуемых Украиной истребителей F-16. Информация, которая была озвучена прежде, остается актуальной и изменений в позиции США до сих пор не произошло, информируют РИА Новости.
Ранее сообщалось, что представители демократической партии США, которой руководит президент Джо Байден, оказывают давление на американского лидера для того, чтобы он как можно скорее передал Украине истребители. Однако Байден и его администрация отказываются от подобного решения. Также демократы предлагают президенту одобрить отправку ракет большой дальности в Киев, несмотря на то, что позиция Белого дома в этом вопросе уже была озвучена и является категоричной.