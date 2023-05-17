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Правительство Чехии отменило постановления о передаче СССР 59 земельных участков в бесплатное пользование

Политика
Правительство Чехии отменило постановления о передаче СССР 59 земельных участков в бесплатное пользование

Власти Чехии отменили постановления о передаче СССР, правопреемницей которого стала Россия, 59 земельных участков в бесплатное пользование. Указанные распоряжения были приняты кабмином Чехословакии в период с 1972 по 1980 годы.

О решении правительства европейской страны сообщил министр по делам Европы Мартин Дворжак в Twitter*. По данным чешских СМИ, этими земельными участками пользуется российское посольство «в дипломатических целях». Отмечается, что они расположены в разных частях страны — в Праге, Карловых Варах, Брно и других городах.

На указанных территориях находятся 25 строений. В их числе жилые здания, принадлежащие дипломатическому представительству России в Чехии.

*заблокирован в РФ
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