Правительство Чехии отменило постановления о передаче СССР 59 земельных участков в бесплатное пользование

О решении правительства европейской страны сообщил министр по делам Европы Мартин Дворжак в Twitter*. По данным чешских СМИ, этими земельными участками пользуется российское посольство «в дипломатических целях». Отмечается, что они расположены в разных частях страны — в Праге, Карловых Варах, Брно и других городах.