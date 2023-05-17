Вторичное жилье в Петербурге начало стремительно дешеветь

Издание РБК совместно с сервисом «Авито Недвижимость» провело исследование и выяснило, что за год вторичное жилье Санкт-Петербурга подешевело на 12%.
На данный момент, средняя стоимость квартиры в Петербурге составляет 8,33 млн рублей. Дешевле стали только «вторички» из Калининграда, которые показали динамику падения на 20% за прошедший год.
Больше всего выросли цены на жилье в Челябинске, Кирове и Москве, на 19%, 18%, и 12% соответственно. Даже учитывая резкие скачки на рынке вторичной недвижимости, эксперты отмечают нежелание граждан продавать свое жилье со скидкой.
Ранее стало известно, что в России могут законодательно разрешить продажу жилья в рассрочку.