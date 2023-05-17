Вторичное жилье в Петербурге начало стремительно дешеветь

Больше всего выросли цены на жилье в Челябинске, Кирове и Москве, на 19%, 18%, и 12% соответственно. Даже учитывая резкие скачки на рынке вторичной недвижимости, эксперты отмечают нежелание граждан продавать свое жилье со скидкой.