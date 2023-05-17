Российские войска уничтожили в Киеве РЛС и пять установок ЗРК Patriot

Минобороны России заявило, что 16 мая ВС РФ при помощи гиперзвуковых ракет «Кинжал» уничтожили скопление техники противника в Киеве.
Отмечаются попадания по многофункциональной радиолокационной станции (РЛC) и пяти зенитно-ракетным комплексам (ЗРК) американского производства Patriot. Техника противника была полностью уничтожена.
Министерство и до этого отмечало, что скорость отечественных гиперзвуковых ракет не позволяет американским системам совладать с ними. Это делает украинское ПВО практически бессильным против российских воздушных атак.
Ранее, стало известно, что недавно подбитый в Киеве ЗРК Patriot был уничтожен при помощи пуска ракет «Кинжал» прямо с истребителя МиГ-31К. Произошло это при использовании тактики «воздушной засады».