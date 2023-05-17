В казанском Кремле состоится награждение баскетболистов УНИКСа за победу в Единой лиге ВТБ

Ранее сообщалось, что 16 мая УНИКС в финале Единой лиги ВТБ обыграл «Локомотив-Кубань» и стал чемпионом турнира. Эта победа в Лиге ВТБ стала для УНИКСа первой в истории. Матч завершился со счетом 98:89. Также матч стал примечателен благодаря драке между игроками «Локомотива» и УНИКСа, которую развязал тяжелый форвард «железнодорожников» Окаро-Уайт.