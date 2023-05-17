В казанском Кремле состоится награждение баскетболистов УНИКСа за победу в Единой лиге ВТБ

Президент баскетбольного клуба УНИКС Евгений Богачев рассказал о предстоящем награждении команды, которая победила в финале Единой лиги ВТБ.
В субботу, 20 мая, в казанском Кремле состоится награждение участников команды УНИКС, которые принесли первую в истории победу своему клубу в чемпионате ВТБ. Награждать спортсменов будет глава Татарстана Рустам Минниханов, приводит слова Богачева «Матч ТВ». Он отметил, что многие участники планируют разъехаться для небольшого отдыха сразу после проведения торжества в Кремле.
Ранее сообщалось, что 16 мая УНИКС в финале Единой лиги ВТБ обыграл «Локомотив-Кубань» и стал чемпионом турнира. Эта победа в Лиге ВТБ стала для УНИКСа первой в истории. Матч завершился со счетом 98:89. Также матч стал примечателен благодаря драке между игроками «Локомотива» и УНИКСа, которую развязал тяжелый форвард «железнодорожников» Окаро-Уайт.