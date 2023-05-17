Нефтеналивная станция подверглась обстрелу под Брянском из прикрепленного к дереву гранатомета

Неизвестные злоумышленники обстреляли нефтеналивную станцию «Русснефти» в Брянской области. Атака производилась из прикрепленного к дереву гранатомета, который привели в действие дистанционно, сообщает Telegram-канал Baza.
По предварительной информации, работники станции в поселке Жеча совершали обход территории и заметили неладное. Они обнаружили в одном из резервуаров с топливом дыру размером 10 на 15 сантиметров. Также повреждения получил стоящий рядом столб.
Спустя какое-то время неподалеку был найден РПГ-22, из которого, предположительно, и велся огонь. Оружие было прикреплено к дереву, а в действие приведено дистанционным управлением. По имеющимся сведениям, утечки топлива в результате инцидента не произошло, пострадавших нет. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.