Генконсульство РФ на Пхукете рассказало о состоянии пострадавших при морской аварии граждан России

Ранее сообщалось, что при столкновении катера с сигнальной вышкой у берегов Таиланда пострадал 21 россиянин. Пхукетский Минздрав рассказал, что пропавшие без вести и погибшие отсутствуют. При этом из 37 находившихся на борту морского судна людей лишь двое не пострадали.