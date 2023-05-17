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Генконсульство РФ на Пхукете рассказало о состоянии пострадавших при морской аварии граждан России

Происшествия
Генконсульство РФ на Пхукете рассказало о состоянии пострадавших при морской аварии граждан России

Генеральное консульство Российской Федерации в таиландском Пхукете рассказало о состоянии пострадавших при аварии на катере россиян. Работники российского консульского учреждения находятся в постоянном контакте с местными органами власти.

Сообщается, что все доставленные в медицинские учреждения Пхукета россияне, получившие травмы во время аварии морского судна на подходе к пирсу бухты Чалонг, находятся в стабильном состоянии. В настоящее время они получают необходимую медицинскую помощь.

Сотрудники российского консульского учреждения посетили госпиталь «Вачира», где размещены туристы с наиболее серьезными травмами. Также они находятся в постоянном контакте с местными органами власти.

Ранее сообщалось, что при столкновении катера с сигнальной вышкой у берегов Таиланда пострадал 21 россиянин. Пхукетский Минздрав рассказал, что пропавшие без вести и погибшие отсутствуют. При этом из 37 находившихся на борту морского судна людей лишь двое не пострадали.
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