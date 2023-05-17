Японские СМИ назвали рост влияния БРИКС центральной темой открывающегося в Хиросиме саммита G7

Рост влияния государств БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) станет центральной темой дискуссий на открывающемся 19 мая в Хиросиме саммите G7. Об этом пишет японская газета The Sankei News.
По словам журналистов, БРИКС становятся «осью сопротивления» господству коллективного Запада. Указанная организация может стать центром притяжения для Глобального юга, говорится в статье. Так именуют «новые индустриальные и развивающиеся страны», которые расположены, в основном, в южном полушарии. Японская газета в этой связи особо отметила идею создания новой общей валюты, которая призвана заменить доллар, и существенный рост заявок на вступление в БРИКС.