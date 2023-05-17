Японские СМИ назвали рост влияния БРИКС центральной темой открывающегося в Хиросиме саммита G7

По словам журналистов, БРИКС становятся «осью сопротивления» господству коллективного Запада. Указанная организация может стать центром притяжения для Глобального юга, говорится в статье. Так именуют «новые индустриальные и развивающиеся страны», которые расположены, в основном, в южном полушарии. Японская газета в этой связи особо отметила идею создания новой общей валюты, которая призвана заменить доллар, и существенный рост заявок на вступление в БРИКС.