Совет Европы учредил реестр ущерба на Украине

В ответ на это, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев предложил России создать свой аналог механизма, позволяющий подсчитывать весь ущерб, причиненный киевским режимом. В нем должны будут оказаться подсчеты по урону стране от диверсии на «Северных потоках» и весь вред, принесенный крымчанам.