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Совет Европы учредил реестр ущерба на Украине

Политика
Совет Европы учредил реестр ущерба на Украине

Глава Министерства иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра заявил, что Совет Европы официально учредил реестр ущерба на Украине. Об этом сообщил сайт издания РИА Новости.

Сам механизм должен заработать в полную мощность уже в 2024 году, а штаб-квартира работников реестра будет дислоцироваться в Гааге.

«Это важный первый шаг навстречу компенсациям бесчисленным жертвам продолжающейся российской агрессии», - заявил Хукстра.

В ответ на это, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев предложил России создать свой аналог механизма, позволяющий подсчитывать весь ущерб, причиненный киевским режимом. В нем должны будут оказаться подсчеты по урону стране от диверсии на «Северных потоках» и весь вред, принесенный крымчанам.

Ранее стало известно, что возле места подрыва «Северных потоков» были зафиксированы подземные толчки.
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