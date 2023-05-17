Гастроэнтеролог Сергей Вялов назвал тяжесть в животе возможным симптомом рака кишечника

На развитие онкологического заболевания кишечника могут указывать тяжесть, урчание или покалывание в животе, отметил медик. Также проблемы при посещении туалета могут свидетельствовать о развитии рака. Вялов призвал не игнорировать дискомфорт и обращаться за медицинской помощью.