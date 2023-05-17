Гастроэнтеролог Сергей Вялов назвал тяжесть в животе возможным симптомом рака кишечника

Рак кишечника можно распознать на ранних стадиях, если обращать внимание на сигналы организма. О ранних симптомах заболевания рассказал гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов.
На развитие онкологического заболевания кишечника могут указывать тяжесть, урчание или покалывание в животе, отметил медик. Также проблемы при посещении туалета могут свидетельствовать о развитии рака. Вялов призвал не игнорировать дискомфорт и обращаться за медицинской помощью.
«Нарушается кровообращение стенок кишечника, образуются полипы. Дальше аденомы, дисплазия и рак», — пояснил гастроэнтеролог.
Ранее колопроктолог Даниил Маркарьян рассказал о признаках развития рака кишечника, которые можно заметить во время процесса дефекации. Врач также уточнил методы профилактики недуга.