«Теперь меня снова хотят»: Пелевин об истории с запретом его выступления на Книжном салоне в Петербурге

Известный писатель-патриот Александр Пелевин мог быть не допущен до выступления на Книжном салоне в Санкт-Петербурге на презентации сборников «Великий блокпост» и «Под музыку Вагнера», которая произойдет 18 мая. Как сообщил журналистам автор книги «Покров 17», его кандидатуру в качестве спикера сперва согласовали, а затем — забраковали.