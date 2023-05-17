«Теперь меня снова хотят»: Пелевин об истории с запретом его выступления на Книжном салоне в Петербурге

Известный писатель-патриот Александр Пелевин мог быть не допущен до выступления на Книжном салоне в Санкт-Петербурге на презентации сборников «Великий блокпост» и «Под музыку Вагнера», которая произойдет 18 мая. Как сообщил журналистам автор книги «Покров 17», его кандидатуру в качестве спикера сперва согласовали, а затем — забраковали.
Мотивировочная часть отказа заключалась в том, что Пелевин — «токсик» и «нелестно отзывается о властях города».
Корреспондент ФАН связался с самим Александром Пелевиным, чтобы узнать о ситуации в подробностях.
«Сначала они меня позвали, потом сказали не приходить, затем подняли эту прекрасную информационную волну, а сегодня мне встало известно, что организаторы вновь изменили свое мнение, и я все-таки приглашен, — рассказал писатель. — Что случилось? Я толком и не знаю».
Собеседник ФАН предположил, что причины всех этих пертурбаций кроятся в недоразумениях в команде устроителей мероприятия.
«Как бы то ни было, но теперь меня снова хотят, и я буду выступать на всех презентациях, — заявил Пелевин. — Видимо, сперва организаторам не понравились какие-то мои шутки в Telegram-канале про Александра Беглова — ну люблю пошутить, весельчак я! — ну а потом поняли, что сделали глупость и решили ее исправить».
Ранее писатель Александр Пелевин заявил, что «культурная политика» Беглова превращает Петербург в «глухую провинцию».