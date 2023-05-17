Водолечебница с бассейном откроется во Фрунзенском районе Петербурга в сентябре 2023 года

В сообщении пресс-центра администрации города сказано, что именно благодаря жалобе неравнодушной петербурженки в этом году возобновили мероприятия по восстановлению лечебного учреждения. Выяснилось, что ремонт начинался еще в июле 2022 года, однако его отложили по «техническим» причинам.