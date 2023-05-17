Водолечебница с бассейном откроется во Фрунзенском районе Петербурга в сентябре 2023 года

Водолечебница с бассейном после ремонта заработает в детском отделении городской поликлиники №44 во Фрунзенском районе Северной столицы. Как передает «Комсомольская правда», открытие планируется на сентябрь текущего года.
В сообщении пресс-центра администрации города сказано, что именно благодаря жалобе неравнодушной петербурженки в этом году возобновили мероприятия по восстановлению лечебного учреждения. Выяснилось, что ремонт начинался еще в июле 2022 года, однако его отложили по «техническим» причинам.
Женщина в своем обращении к губернатору Петербурга Александру Беглову отметила, что бассейн раньше был «очень востребован у семей с детьми, особенно у тех, где воспитываются дети-инвалиды».