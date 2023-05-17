Подполковник Селиванов рассказал о «государственно-воровских» традициях Польши

Ранее социолог, публицист и общественный деятель Филипп Грилль в беседе с ФАН назвал Польшу главным помощником США против России в регионе. Как считает эксперт, поддерживать дипломатические отношения с Варшавой из-за ее «русофобской позиции» не имеет смысла.