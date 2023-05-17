Отбирая российскую дипломатическую недвижимость, польские власти «по мелочной вороватости» копируют коллег в Киеве. Такое заявление ФАН сделал представитель сводной казачьей бригады «Дон» подполковник Алексей Селиванов, отметив, что у Польши есть и собственные «государственно-воровские» традиции.
Варшава работает над возможностью изъять очередную дипломатическую недвижимость России в стране. Об этом ранее заявил в эфире телеканала Polsat премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
В конце апреля польские власти вторглись на территорию школы при посольстве РФ в Варшаве и вынудили сотрудников покинуть здание. Посол России в Польше Сергей Андреев назвал действия варшавской мэрии нарушением Венской конвенции.
«Польское руководство по мелочной вороватости начинает полностью копировать своих бывших холопов — украинцев. Впрочем, у ляхов есть и собственные государственно-воровские традиции. В 1920 году Польша отобрала часть Литвы вместе с Вильно, а в 1938 году аннексировала у Чехословакии Тешинский округ, вступив в сговор с Гитлером.
А сегодня поляки тырят мелочь по карманам, то есть отбирают недвижимость у российского посольства. Воистину Варшава — гиена Восточной Европы. Только надо помнить, что польские аппетиты всегда выходили ей боком. Сегодня они раздуваются от гонора, а завтра им приходится встречать суворовское войско в Варшаве», — отметил Алексей Селиванов.
Ранее социолог, публицист и общественный деятель Филипп Грилль в беседе с ФАН назвал Польшу главным помощником США против России в регионе. Как считает эксперт, поддерживать дипломатические отношения с Варшавой из-за ее «русофобской позиции» не имеет смысла.