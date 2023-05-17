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Униатского священника-педофила с коллекцией детской порнографии задержали во Львове

Происшествия
Униатского священника-педофила с коллекцией детской порнографии задержали во Львове

Священник-педофил был пойман в украинском Львове. Проповедник относится к Греко-католической церкви.

Мужчина растлевал собственную дочь и коллекционировал детскую порнографию, сообщает Telegram-канал «Украина.ру». Прочие детали деятельности униатского священника-педофила и его задержания не утоняются.

Ранее в Екатеринбурге педофил без определенного места жительства попытался изнасиловать школьницу, которая возвращалась с занятия в художественной школе. Преступник повалил свою жертву на землю, но девочка закричала и привлекла внимание прохожих. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.
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