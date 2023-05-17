Все дело в ставке: экономист-аналитик о том, что влияет на цену золота

Золото чуть упало в цене, сообщает аналитик издания «Экономика сегодня» Александр Багманов.
«Золото по итогам торгов 16 мая закрылось снижением на 1,4% — с отметки 2016 долларов к отметке 1889 долларов за тройскую унцию и сейчас продолжает торговаться на этом же уровне, — рассказывает он. — Основным негативным фактором для золота стали выступления представителей ФРС, выступления глав федеральных банков, которые в один голос заявили, что ставку пока нужно оставлять высокой, поскольку ценовое давление сохраняется — инфляция все еще на высоте. Некоторые говорят, что несмотря на некоторые успехи в ее обуздании нужно будет еще повышать ставку».
По крайней мере, все сходятся во мнении, что держать ставку на высоком уровне в течение года все равно придется, дополняет обозреватель. Ставка будет снижаться не раньше, чем в 2024 году.
«Конечно, это давит на золото, поскольку доллар иметь сейчас намного выгоднее, нежели благородный металл, — уточняет экономист. — Золото в этом случае не такой рентабельный актив и это 16 мая поддержало доллар, который по индексу DXY подрос к уровню 102,8 пункта».
Также немного подросла и доходность десятилетних американских облигаций, которые поднялись в район отметки чуть более 3,5%.
«Выходили и данные по объему промышленного производства в США. Они показали рост на 0,5% по сравнению с апрелем прошлого года, хотя ожидалось падение на 0,1%», — приводит еще один негативный для золота фактор Александр Багманов.
Ранее стало известно, что власти Египта освободили от таможенных пошлин ввозимое в страну золото.