Травмированный в предыдущей игре Камавинга выйдет в стартовом составе «Реала» на матч с «Ман Сити»

Французский хавбек испанского ФК «Реал Мадрид» Эдуардо Камавинга выйдет в стартовом составе на ответный матч полуфинала Лиги чемпионов против английского «Манчестер Сити», написали представители столичной команды в соцсетях.
Матч состоится в среду, 17 мая, в Манчестере, с началом в 22:00 по московскому времени. Камавинга в субботу получил легкую травму и был заменен в игре чемпионата Испании против "Хетафе".
В итоге в стартовом составе королевского клуба нет сюрпризов: голкипер — Тибо Куртуа, защитники — Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Давид Алаба, линия полузащиты — Тони Кроос, Лука Модрич, Эдуардо Камавинга, Федерико Вальверде, тройка нападения — Карим Бензема, капитан команды, Винисиус Жуниор, Родриго.
«Реал» уже потерял шансы на чемпионство в испанской Примере. Тем не менее, он уже выиграли один трофей в этом сезоне — кубок Испании. Судьба Лиги чемпионов решится сегодня в английском городе Манчестер.