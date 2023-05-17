Актриса Сабина Ахмедова отказалась от роли русской проститутки в США

Актриса Сабина Ахмедова сообщила, что не приняла предложение играть русскую проститутку в американских кинопроектах. Соответствующей информацией она поделилась в ходе разговора с корреспондентом издания Hello!
Об этом стало известно 17 мая, в среду. Предложения с такой ролью звезде российского кинематографа поступают достаточно часто, указывается в материале.
«Я не против сыграть женщину легкого поведения, если в этом есть объем, какая-то энергия и возможность проявиться, но такое бывает редко», — призналась Ахмедова.
В настоящий момент актриса счастлива в отношениях с избранником по имени Никита. Она довольно редко публикует в социальных сетях совместные кадры с молодым человеком, потому что считает недопустимым посвящать своих фанатов в подробности личной жизни.