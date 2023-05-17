Суд Архангельска арестовал замминистра природных ресурсов Поморья Шаповалова по делу о мошенничестве и взятке

Ломоносовский районный суд Архангельска отправил в СИЗО заместителя министра природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Поморья Кирилла Шаповалова. Об этом сообщила пресс-служба СК.
По имеющейся информации, Шаповалов был задержан по делу о мошенничества, даче и получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями. Замминистра природных ресурсов будет содержаться под стражей два месяца, до 15 июля.
Шаповалов, гендиректор «Экоинтегратора» Валерий Шушков и бенефициар оператора Илья Лещенко были задержаны на днях. По версии следствия, с декабря 2020 года по апрель 2023 года они организовали ежемесячное предоставление в профильное региональное министерство субсидии. В документах были указаны ложные сведения о завышенных объемах отходов.
В свою очередь, должностные лица министерства без проверки объемов отходов подготовили распоряжения о предоставлении субсидии на возмещение недополученных доходов. В результате на счет ООО «Экоинтегратор» было перечислено около 18 миллионов похищенных рублей. Чтобы скрыть преступную схему, чиновник за взятку в размере более 585 тысяч рублей не позволял подчиненным проверять достоверность расчетов «Экоинтегратора».