Суд Архангельска арестовал замминистра природных ресурсов Поморья Шаповалова по делу о мошенничестве и взятке

В свою очередь, должностные лица министерства без проверки объемов отходов подготовили распоряжения о предоставлении субсидии на возмещение недополученных доходов. В результате на счет ООО «Экоинтегратор» было перечислено около 18 миллионов похищенных рублей. Чтобы скрыть преступную схему, чиновник за взятку в размере более 585 тысяч рублей не позволял подчиненным проверять достоверность расчетов «Экоинтегратора».