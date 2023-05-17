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Спортивный агент футболиста Мантуана заявил, что пока решения «Зенита» о выкупе бразильского хавбека нет

Спорт
Спортивный агент футболиста Мантуана заявил, что пока решения «Зенита» о выкупе бразильского хавбека нет

Луис Фернандо Гарсия, агент бразильского хавбека петербургского ФК «Зенит» Густаво Мантуана, прокомментировал информации, что петербургский клуб выкупит футболиста.

«Никакого решения о выкупе Мантуана еще нет», — цитирует спортивного менеджера портал Sport24.

«Зенит» арендовал Мантуана у бразильского футбольного клуба «Коринтианс» до конца сезона-2022/23 с правом выкупа. За петербургскую команду бразилец сыграл 26 встреч во всех турнирах, оформив четыре гола и отдав один голевой пас.

При этом бывший главный тренер сине-бело-голубых чех Властимил Петржела полагает, что вскоре большинство бразильских легионеров покинет клуб из Санкт-Петербурга.
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