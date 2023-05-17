Спортивный агент футболиста Мантуана заявил, что пока решения «Зенита» о выкупе бразильского хавбека нет

«Зенит» арендовал Мантуана у бразильского футбольного клуба «Коринтианс» до конца сезона-2022/23 с правом выкупа. За петербургскую команду бразилец сыграл 26 встреч во всех турнирах, оформив четыре гола и отдав один голевой пас.