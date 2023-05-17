В Архангельской области прошли учебные сборы по десантированию бойцов Росгвардии

В ходе учений росгвардейцы прошли подготовку, которая состояла из 12-часовых теоретических занятий и наземного тренажа. Пройдя комплексную тренировку, они были допущены к воздушным упражнениям: переброска войск воздушным транспортом посадочным и штурмовым способами, с использованием альпинистского снаряжения и каната, а также осуществление эвакуации. Отмечается, что бойцы подразделений отрабатывали спуски как поодиночке, так и в парах с разных высот и на различные типы поверхностей. Также они практиковались во взаимодействии с экипажем вертолета.