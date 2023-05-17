Жена бывшего возлюбленного балерины Анастасии Волочковой заявила о неоднократных побоях со стороны мужа

Сергей Кузнецов, ранее встречавшийся с балериной Анастасией Волочковой, неоднократно наносил побои своей жене Анастасии Кондрачук. Об этом девушка рассказала после того, как муж в очередной раз избил ее и она очнулась в больнице.
Задержанный по подозрению в нападении на супругу Кузнецов неоднократно поднимал на нее руку во время конфликтов. Последняя ссора началась с недовольства бывшего возлюбленного Волочковой — ему не понравилась бутылка, которую принесла домой вторая половинка , сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.
Пара начала предъявлять друг другу взаимные претензии. После этого Кузнецов перешел к избиению своей жены.
«Ударил несколько раз, руками», — рассказала Кондрачук.
Ранее источник ФАН сообщил, что конфликт в паре произошел после признания девушки в измене супругу. После этого Кузнецов вышел из себя и избил Кондрачук до состояния комы.