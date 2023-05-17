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Жена бывшего возлюбленного балерины Анастасии Волочковой заявила о неоднократных побоях со стороны мужа

Происшествия
Жена бывшего возлюбленного балерины Анастасии Волочковой заявила о неоднократных побоях со стороны мужа

Сергей Кузнецов, ранее встречавшийся с балериной Анастасией Волочковой, неоднократно наносил побои своей жене Анастасии Кондрачук. Об этом девушка рассказала после того, как муж в очередной раз избил ее и она очнулась в больнице.

Задержанный по подозрению в нападении на супругу Кузнецов неоднократно поднимал на нее руку во время конфликтов. Последняя ссора началась с недовольства бывшего возлюбленного Волочковой — ему не понравилась бутылка, которую принесла домой вторая половинка , сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

Пара начала предъявлять друг другу взаимные претензии. После этого Кузнецов перешел к избиению своей жены.

«Ударил несколько раз, руками», — рассказала Кондрачук.

Ранее источник ФАН сообщил, что конфликт в паре произошел после признания девушки в измене супругу. После этого Кузнецов вышел из себя и избил Кондрачук до состояния комы.
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