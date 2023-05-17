Сотрудники СК РФ пришли в офис Comedy Club Production в рамках проверки по заявлению о мошенничестве

Сотрудники Следственного комитета РФ посетили офис Comedy Club Production. Основанием стало заявление о мошенничестве, написанное москвичом.
Житель столицы РФ утверждает, что заплатил 5 млн рублей неким людям, которые якобы имеют отношение к генеральному продюсеру шоу. Гражданин заявил, что ему обещали место в проекте.
Источник ФАН подтверждает информацию о проверке по заявлению. В рамках мероприятия были изъяты копии документов. Уголовное дело по обращению не возбуждено.
Ранее россиян предупредили о новом способе хищения денег под видом предотвращения «переводов» экстремистам. Телефонные мошенники пугают своих жертв уголовной ответственностью.