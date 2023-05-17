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Сотрудники СК РФ пришли в офис Comedy Club Production в рамках проверки по заявлению о мошенничестве

Происшествия
Сотрудники СК РФ пришли в офис Comedy Club Production в рамках проверки по заявлению о мошенничестве

Сотрудники Следственного комитета РФ посетили офис Comedy Club Production. Основанием стало заявление о мошенничестве, написанное москвичом.

Житель столицы РФ утверждает, что заплатил 5 млн рублей неким людям, которые якобы имеют отношение к генеральному продюсеру шоу. Гражданин заявил, что ему обещали место в проекте.

Источник ФАН подтверждает информацию о проверке по заявлению. В рамках мероприятия были изъяты копии документов. Уголовное дело по обращению не возбуждено.

Ранее россиян предупредили о новом способе хищения денег под видом предотвращения «переводов» экстремистам. Телефонные мошенники пугают своих жертв уголовной ответственностью.
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