Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал ложной информацию об обстреле региона из танка ВСУ

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков во время прямого эфира во «ВКонтакте» опроверг информацию об атаке российской территории украинским танком.
По словам Гладкова, сведения об обстрелах не были подтверждены никакими источниками. Руководство региона самостоятельно провело проверку сообщений, распространяемых СМИ, после чего выяснило, что танк ВСУ не атаковал приграничный поселок.
Также глава региона прокомментировал информацию о фосфорных снарядах. Он сообщил, что признаки обстрела Валуйского района бомбами зафиксированы. Однако губернатор ожидает подтверждения данных от следственных органов, которые выезжали на место происшествия.
Ранее сообщалось, что беспилотники ВСУ шесть раз за сутки атаковали Белгородскую область. В результате обстрелов пострадал один человек.